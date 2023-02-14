После вмешательства прокуратуры Челябинской области в Берлине появилась нормальная питьевая вода

В Троицком районе (Челябинская область) после вмешательства прокуратуры администрация организовала качественное водоснабжение в поселке Берлин.

До этого на протяжении длительного времени качество воды из скважины не соответствовало требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства по микробиологическим показателям (содержанию железа).

«В связи с тем, что администрацией Троицкого муниципального района не приняты меры по организации водоснабжения населения в соответствии с установленными нормативами, прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию района соответствующей обязанности», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд обязал администрацию Троицкого района организовать на территории поселка Берлин снабжение населения питьевой водой порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, соответствующей установленным требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

В настоящее время решение суда исполнено, подготовлена и введена в эксплуатацию резервная артезианская скважина, качество воды из которой соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.