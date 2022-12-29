После вмешательства прокуратуры в детском саду Юрюзани утеплили окна и установили батареи

Дети теперь замерзать не будут: после проверки Катав-Ивановской городской прокуратуры совместно

со территориальным отделом Роспотребнадзора в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Медвежонок» Юрюзани утеплили окна и установили дополненные батареи.

Проверкой установлено, что в игровых и спальных помещениях средней и подготовительной групп детского сада температура не соответствовала нормативам и не превышала 16-18 градусов.

«В связи с нарушениями требований федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об

образовании, руководителю дошкольного учреждения внесено представление городским прокурором, а также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», - сообщили в прокуратуре региона.

В результате вмешательства прокуратуры образовательной организацией приняты меры к устранению нарушений: утеплены окна, дополнительно установлена 21 радиаторная батарея.