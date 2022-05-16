Последние звонки в Челябинске пройдут под контролем полицейских

Глава Челябинска Наталья Котова попросила полицию обеспечить безопасность школьников на последних звонках.

Как сообщил сегодня, 16 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по социальному развитию Сергей Авдеев, последние звонки в Челябинске пройдут 25 мая.

Наталья Котова попросила обратить особое внимание на безопасность школьников и охрану полицейскими правопорядка.

Стандартно, для обеспечения охраны общественного порядка в каждом учебном заведении во время проведения мероприятий будут дежурить сотрудники полиции. С целью обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах вблизи образовательных учреждений сотрудниками ГИБДД будут осуществляться распорядительно-регулировочные действия. В городских парках и скверах города Челябинска организуют дежурство дополнительных нарядов полиции, а также представителей частных охранных предприятий, добровольных народных дружин.

Накануне торжественных школьных линеек полицейскими будут проведены комиссионные обследования школ. В каждом учебном заведении во время проведения мероприятий будут дежурить сотрудники полиции.

Стражи правопорядка напоминают будущим выпускникам, а также их родителям: в случае выявления в общественных местах подростков в состоянии алкогольного опьянения, родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, за продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет, предусмотрена административная ответственность, а за неоднократную реализацию – уголовная.