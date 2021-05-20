«Последний звонок» с Натальей Котовой

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 20-го мая, вместе с выпускниками школы-интерната №4 открыла череду «Последних звонков» в родном городе.

Об участии в «немного грустном» празднике мэр южноуральской столицы написала на своей официальной странице в ВКонтакте.

«Ребята прощаются со школой, где провели не один год, с педагогами, которые не просто дали им знания, но и поселили в их сердцах частичку себя, передав свою заботу и тепло. Но в то же время в жизни вчерашних школьников открывается новая страница, им предстоит сделать правильный выбор, который определит их будущее. Я с огромным удовольствием поздравляю всех челябинских выпускников с окончанием учёбы. Желаю всем отлично провести лето, набраться сил для нового этапа», - отметила Наталья Котова.

Глава Челябинска, которая сама в прошлом работала учителем, искренне поблагодарила педагогов за то, что они вложили «столько энергии, знаний, умений и были рядом с ребятами во все трудные минуты».

«Благодаря этому теперь им не страшно делать первый шаг во взрослую жизнь! В добрый путь!» - сказала Наталья Котова.

Подробнее о том, как в этом году в столице Южного Урала будут проходить последние звонки, можно прочитать в нашем материале.

Отметим, в 2021-м году в Челябинске обучение в средней школе (11 классов) завершают пять тысяч 702 выпускника, девять классов заканчивают 12 тысяч 357 выпускников.