Практически все лечебные учреждения Челябинска нуждаются в ремонте

Практически все муниципальные медицинские учреждения Челябинска нуждаются в ремонте. Об этом сегодня, 25-го сентября, на заседании муниципального проектного комитета «Город для жизни» сообщила руководитель городского управления здравоохранения Наталья Горлова.

«На сегодняшний день у нас только готовой проектно-сметной документации - на 270 миллионов рублей. В целом на проведение ремонтных работ нам требуется около 700 миллионов рублей», - доложила чиновница временно исполняющей полномочия главы Челябинска Наталье Котовой.

Горлова констатировала, что практически во всех медицинских организациях есть либо здания, либо отдельные помещения, нуждающиеся в ремонте. По ее словам, это непрерывный процесс - рано или поздно все ветшает и разрушается.

Ремонтные работы проводятся за счет городского бюджета (также - в меньшей степени - вкладываются сами лечебные учреждения). Из региональной казны Челябинск денег никогда раньше не получал - до прихода к власти Алексея Текслера, принявшего решение о выделении средств на ремонт челябинских муниципальных учреждений здравоохранения.

«Мы подготовили обращение о необходимости выделения денежных средств в министерство здравоохранения Челябинской области. И - за вашей подписью - курирующему данное направление заместителю губернатора», - отметила Наталья Горлова.