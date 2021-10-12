Представители челябинского бизнеса приходят на помощь бездомным животным

В Челябинске представители бизнеса приходят на помощь безнадзорным животным.

В числе неравнодушных к бедам четвероногих предпринимателей - руководство универсама, расположенного на улице Воровского, 17, оказывающее поддержку таким же неравнодушным горожанам, которые берут хвостатых бездомышей на передержки, лечат, кормят, пристраивают.

Благодарность представителям бизнеса выразила – от себя и других самоотверженных челябинок, не умеющих отвернуться от страданий братьев наших меньших, жительница южноуральской столицы Зарина Батичко, которая не дала умереть многим животным – зимой этого года, в лютые морозы, девушка спасла от гибели целую собачью семью: маму-собаку и семерых щенков, приютив их у себя дома. Когда малыши подросли, Зарина начала их пристройство, которое прошло весьма успешно (весной агентство «Урал-пресс-информ» писало о рыжем Лёше, которому посчастливилось найти по-настоящему любящую и заботливую человеческую семью).

«Магазин помогает нам уже на протяжении года, без его помощи мы бы не справились. Только у меня одной сейчас живет восемь собак, а есть еще бездомные животные, которые живут на улице и которых мы регулярно кормим. В общей сложности мы заботимся о двух десятках четвероногих», - рассказала Зарина Батичко.

Сейчас на лечении у девушки находится пес, которого сбила машина и которого нужно хорошо кормить, чтобы быстрее восстановился и встал на ноги (а точнее – на лапы).