Предстоящей ночью ограничат движение на М-5 в районе Кунашака

В ночь с седьмого на восьмое сентября на федеральной трассе М-5 «Урал» на участке между Челябинском и Екатеринбургом ограничат движение транспорта.

«В связи с проведением работ по установке модульного надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на 66 км (в районе села Кунашак) вводится временное ограничение», - сообщили в УпрДор «Южный Урал».

Ограничения в виде снижения скорости будет действовать с 22:00 до 23:30 седьмого сентября и с полуночи до половины второго ночи восьмого сентября.

На период с 23 часов до ноля часов седьмого сентября будет полностью остановлено движение транспортных средств.

Автомобилистам советуют следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» –8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).