Приоритет возможностей ЮУрГУ: 5 причин не расстраиваться, если не поступил на бюджет

Поступить на бюджет – мечта каждого абитуриента. Уже через несколько дней вузы издадут приказы и станет понятно: кто будет зачислен на бюджет, а кто будет рассматривать платную форму обучения. Рассказываем, какие меры поддержки студентам-контрактникам предоставляет Южно-Уральский государственный университет.

1. Нужно следить за успеваемостью.

ЮУрГУ всегда идет навстречу студентам: при наличии вакантного бюджетного места на образовательной программе есть возможность перевода на бюджет. Претендовать на перевод могут успешные студенты.

2. Можно воспользоваться скидкой на оплату обучения

С этого года в ЮУрГУ введено уникальное предложение для абитуриентов, которые поступают на контрактной основе: скидка на обучение от 3 до 30%.

Кроме того, предусмотрена гибкая система оплаты: помесячная и посеместровая оплата; возможность использовать средства материнского капитала или воспользоваться образовательным кредитом с господдержкой.

3. Получать стипендию.

Именная стипендия за знания

У «контрактников» есть возможность получать именную стипендию в размере 10000 рублей в месяц в течение первого семестра. Выплачивается она студентам, поступившим с высокими баллами за ЕГЭ или за внутренние вступительные испытания, победителям и призерам олимпиад.

Именная стипендия ректора для контрактников

В этом году в ЮУрГУ учреждена именная стипендия ректора и для студентов контрактной формы обучения. Студенты, успешно закрывшие последние 2 сессии на оценки «хорошо» и «отлично», могут рассчитывать на выплату в размере 10000 рублей.

4. Воспользоваться бонусной программой

Через конкурсный отбор студенты 1-го курса бюджетной и контрактной форм обучения могут получить единовременную выплату в размере 5000 рублей.

Единовременную выплату можно потратить на покупку путевки в лагерь «Олимп», бассейн или фитнес-зал ЮУрГУ, а также питание в столовых университета.

5. Участвовать в специальных конкурсах

3000 рублей в первом семестре бонусом к стипендии будут выплачиваться студентам гуманитарных и творческих направлений подготовки бюджетной и контрактной формы обучения в рамках программы «Делаю мир лучше». Здесь нужны высокие баллы и результаты значимых конкурсов.

Где узнать какие возможности есть у вас?

Если вы абитуриент, необходимо обратиться в приёмную комиссию. Если вы студент, всю информацию можно получить в деканате.

Вся актуальная информация для абитуриентов размещена на специальном сайте abit.susu.ru

Центр по работе с абитуриентами: (351) 267-91-47;

Приемная комиссия: 8 800 300-00-55 (звонок по УрФО бесплатный