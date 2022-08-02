02.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 3 августа
02.08.2022
Приоритет возможностей ЮУрГУ: 5 причин не расстраиваться, если не поступил на бюджет
02.08.2022
ЦСОН фонда «Металлург» вновь в числе лидеров в числе победителей «Ближнего круга»
02.08.2022
Увлекательное лето в детских здравницах ММК
02.08.2022
В Полетаево мусоровозы проверяют на уровень радиактивного излучения
02.08.2022
В Челябинской области пройдет месячник сплочения Вооруженных сил Российской Федерации
Приоритет возможностей ЮУрГУ: 5 причин не расстраиваться, если не поступил на бюджет
26.07.2022
30 июля и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов
18.07.2022
В ЮУрГУ состоялся выпуск слушателей Военного учебного центра
05.07.2022
Магистратура в приоритете: пять причин продолжить образование в ЮУрГУ
29.06.2022
Час с ректором ЮУрГУ: Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022