«Прогулки по Челябинску» помогают приоткрыть дверь в прошлое родного города

«Прогулки по Челябинску» - такой замечательный проект придумали сотрудники Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина. Вчера, пятого июля, состоялась первая прогулка, организованная ими для жителей и гостей города, – по улице Сибирской, ныне улице Труда.

Экскурсанты собирались по предварительной записи и их, людей, которых искренне интересует прошлое родного города, оказалось немало – почти полсотни человек. Поэтому к проведению экскурсии было привлечено два сотрудника краеведческого отдела библиотеки – Олег Винковский и Виктор Красуский.

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Маршрут проходил от площади Ярославского до площади Павших революционеров по улице Труда. До 1920 года эта улица носила название Сибирская. Краеведы рассказали экскурсантам о дореволюционном Челябинске, об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры. Например, площадь Ярославского в те годы была историческим центром города, местом первой крепости. А улица Сибирская – это первая улица Челябинска, где купеческие особняки и усадьбы соседствовали с домами крестьян и мещан. Например, здесь располагался дом Василия Колбина - известного челябинского купца, инициатора создания электросети и телефонной связи в городе. На этой же улице находится площадь Павших революционеров с сохранившимися домами городской застройки 19 века.

Попутно экскурсоводы рассказали о том, как Челябинск переживал события времен Гражданской войны.

В итоге экскурсионная группа прошла от самого центра до окраины дореволюционного Челябинска. На маршруте встречались и объекты советской эпохи: театр оперы и балета (в годы Великой Отечественной войны - завод "Калибр"), Красноармейская, 88, здание бывшей школы № 36 - эвакогоспиталь № 1723, сейчас ЧИППКРО.

На июль, как рассказали экскурсоводы-краеведы, запланировано еще три прогулки по городу С их расписанием можно познакомится здесь.

Прогулки бесплатные, и организаторы проекта всегда рады видеть людей, желающих прикоснуться к истории родного Челябинска.