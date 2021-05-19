Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту аварии, в результате которой без воды остался город Коркино.

«Прокуратурой области организована проверка по факту повреждения трубопровода, задействованного в организации водоснабжения потребителей Коркинского городского поселения, в результате падения автокрана», - сообщили в надзорном ведомстве

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям виновных лиц, повлекшим ограничение

водоснабжения.

На место происшествия выехал прокурор города Коркино Александр Журбенко.

Напомним, авария произошла около 17 часов 19 мая 2021 года на автодороге Дружба. Автокран упал с моста в речку и пробил трубу центрального водовода. Без воды остался весь город. По поручению губернатора Алексея Текслера в Коркино выехал его заместитель Евгений Голицын.