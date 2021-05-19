19.05.2021
Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
19.05.2021
Коркино осталось без воды – кран упал в реку и зацепил трубу водовода
19.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
19.05.2021
«Мы – армия страны, мы – армия народа»: в Челябинск прибудет эшелон с военной техникой и вооружением
19.05.2021
Сотрудники ГУФСИН Челябинской области собирают «крышки добра» и помогают детям
19.05.2021
Суд огласил приговор жителю Еманжелинска, убившему женщину 12 лет назад
Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
25.03.2021
В Коркино одну из центральных улиц залило водой
22.03.2021
В Коркинском районе продолжают готовиться к слиянию муниципалитетов
16.03.2021
Жительница Коркино обвинила судью в получении взятки
09.02.2021
Многодетная семья из поселка Роза снова столкнулась со слепотой и странной забывчивостью власти
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021