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Прокуратура потребовала отменить решение об увеличении зарплаты мэру Миасса

Прокуратура Миасса (Челябинская область) внесла протест в решение местного Собрания депутатов об увеличении заработной платы мэру Григорию Тонких в полтора раза.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил прокурор города Алексей Путилов.

Решение об увеличении заработной платы было принято 27 ноября 2020 года. А вступило в силу первого октября.

«Внесли протест в решение Собрания депутатов по тем основаниям, что у нас закон обратной силы не имеет, - пояснил Путилов. - Само решение не имеет под собой финансово-экономического обоснования».

В связи с решением об увеличении заработной платы депутаты внесли предложение и о необходимости внесения изменений в Устав города.

«Поскольку Уставом вот это полуторакратное увеличение заработной платы не предусмотрено», - пояснил Путилов.