Нового главу Миасса изберут 17 мая

Нового главу Миасского городского округа (Челябинская область) изберут в следующую среду, 17 мая, на внеочередной сессии Собрания депутатов.

«Созвать тридцать седьмую внеочередную сессию Собрания депутатов Миасского городского округа шестого созыва 17 мая 2023 года», - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте городского парламента.

Депутатам предстоит избрать главу Миасского городского округа и установить размер его денежного содержания.

Напомним, 11 мая конкурсная комиссия рекомендовала Собранию депутатов три кандидатуры на должность главы Миасского городского округа. Новым главой Миасса может стать 56-летний Виктор Легенчук (гендиректор ООО «Аргус групп М», Челябинск), или 50-летний вице-губернатор Егор Ковальчук, или 33-летний начальник управления имущественных отношений администрации Миасского округа Николай Булдыгин.

Как уже сообщало агентство, третьего марта 2023 года на сессии Собрания депутатов Миасского городского округа была принята досрочная отставка главы Григория Тонких, который руководил муниципалитетом с 2018 года. Шестого марта был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Исполняющим обязанности мэра был назначен Дмитрий Проскурин, председатель городского Собрания депутатов.