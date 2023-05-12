12.05.2023
Начальник полиции Озерска задержал поджигателя
12.05.2023
Нового главу Миасса изберут 17 мая
11.05.2023
Справедливороссы уверены: исполнение бюджета требует нестандартных решений
11.05.2023
Начальник полиции из Златоуста будет наводить порядок в Еманжелинском районе
11.05.2023
Южноуральцам нет равных в смешанных единоборствах
11.05.2023
Неуловимые руководители: «Вайлдберриз» - работодатель через приложение
Нового главу Миасса изберут 17 мая
11.05.2023
Конкурсная комиссия рекомендовала трех кандидатов на пост главы Миасса
30.04.2023
Сократилось число желающих побороться за место главы Миасса
26.03.2023
Губернатор назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса
23.03.2023
Еще два претендента на пост главы Миасса подали документы в комиссию
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023