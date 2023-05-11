Конкурсная комиссия рекомендовала трех кандидатов на пост главы Миасса

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Миасского городского округа (Челябинская область) по итогам тестирования и собеседования приняла решение рекомендовать Собранию депутатов всех трех кандидатов, принявших участие в конкурсе.

Сегодня, 11 мая, в 11 часов состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором присутствовало все шесть ее членов: заместитель губернатора Станислав Мошаров, советник губернатора Владимир Мякуш и депутат Законодательного собрания Челябинской области, уроженец Миасса, владелец и гендиректора ООО «Завод СпецАгрегат» Евгений Субачев, вице-спикер, исполняющий обязанности председателя городского парламента Сергей Сесюнин, председатель комиссии по законности, правопорядку и местному самоуправлению Павел Логинов и председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и связям с общественностью Николай Кривошеев.

Перед началом работы комиссии председатель Станислав Мошаров напомнил участникам и представителям СМИ порядок проведения конкурса.

До участия в конкурсе было допущено трое человек. Это 56-летний Виктор Легенчук из Челябинска - генеральный директор ООО «Аргус групп М», 50-летний Егор Ковальчук - вице-губернатор, 33-летний Николай Булдыгин - начальник управления имущественных отношений администрации Миасского округа. Еще один претендент - начальник отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат» Анастасия Захарова - в конце апреля сняла свою кандидатуру.

На снимках: Н. Ю. Булдыгин, Е. В. Ковальчук, В. В. Легенчук.

Сначала претенденты прошли тестирование, затем – индивидуальное собеседование. Комиссии итогам тестирования и индивидуального собеседования приняла решение рекомендовать Собранию депутатов всех трех кандидатов,

В ближайшее время будет объявлена сессия, на которой депутаты тайным голосованием выберут главу. По предварительным данным, сессия состоится 17 мая. Парламентариям предстоит выбрать главу Миасса из трех предложенных комиссией кандидатур.