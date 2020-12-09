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Прокуратура проверит законность стройки логистического центра Wildberries в Миассе

Активисты Миасса записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором выступили против строительства логистического центра Wildberries в городе. Информацией заинтересовалась прокуратура – ведомство проверит законность предоставления земельного участка для компании.

«Нас возмущают действия областных и местных властей, которые пытаются навязать нам строительство логистического центра Wildberries посреди нашего города, - сказал активист в видеообращении. - Городские дороги не позволяют пропустить большой поток транспорта. Дополнительные 600 фур в сутки, как указано в презентации проекта Wildberries, вызовут в нашем городе транспортный коллапс».

Мужчина добавил, что предыдущие власти отвергли этот проект.

«После избрания нового собрания депутатов областные и городские чиновники активно стали продвигать проект. При этом власти избегают обсуждения проекта с общественностью. Подавляющее большинство миасцев против складов в черте города», - добавил активист.

Прокуратура Миасса организовала проверку по информации в СМИ о видеообращении жителей к президенту Владимиру Путину.

«Прокуратура города Миасса в ходе проверки даст оценку законности предоставления земельного участка, - говорится на сайте региональной прокуратуры. - При наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования».