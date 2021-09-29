Прощание с директором Копейского телевидения Анной Викалюк состоится первого октября

Прощание с директором Копейского телевидения Анной Викалюк, которая ушла из жизни 28 сентября в возрасте 35-лет, состоится первого октября.

Церемония прощания с яркой, талантливой журналисткой, которая до назначения на новую должность являлся главным редактором «Копейского рабочего», будет проходить в храме Серафима Саровского по улице Братьев Гожевых, 5-Б в Копейске с 11.30 до 12.30.

Анна Викалюк умерла после непродолжительной болезни – трагическое известие повергло в шок всех, кто знал и любил ее.

«Мы до сих пор не можем в это поверить! Не можем! Мы все, кто так быстро полюбил этого жизнерадостного человека: улыбчивого, позитивного, - находимся в шоковом состоянии. В таком, что не передать словами. Дорогая Анна! Покойся с миром! Спасибо за все, что ты сделала для Копейска», - сотрудники Копейского телевидения выражают соболезнования родным и близким Анны Викалюк и просят знавших ее людей разделить с ними горечь утраты.