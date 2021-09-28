Сегодня ушла из жизни 35-летняя директор Копейского телевидения Анна Викалюк

Сегодня, 28-го сентября, ушла из жизни директор Копейского телевидения (Челябинская область) Анна Викалюк, которая до назначения на новую должность являлась главным редактором газеты «Копейский рабочий». Ей было всего 35 лет.

Коллектив печатного издания сообщил о трагедии в своем сообществе в ВКонтакте: «Оборвалась жизнь яркого, талантливого человека. Мы глубоко скорбим. В это невозможно поверить».

Соболезнования родным и близким Анны Викалюк выражают губернатор и правительство Челябинской области:

«За свою недолгую, но яркую и интересную жизнь она внесла огромный вклад в развитие медиасферы Южного Урала, сформировала принципиально новые подходы в работе муниципальных средств массовой информации Копейска и Челябинской области. Под руководством Анны Викалюк газета «Копейский рабочий» вышла на высокий профессиональный уровень, завоевала целый ряд престижных наград, расширила читательскую аудиторию. В Копейской телерадиокомпании Анна планировала большие перемены, строила масштабные планы, но внезапная смерть оборвала ход и течение жизни этой замечательной женщины, талантливого руководителя, неординарного человека. Память об Анне Ивановне Викалюк навсегда останется в сердцах людей, которые знали и любили её».

Люди, знавшие Анну Викалюк, находятся в шоке – никто не может поверить, что жизнь талантливой, умной, красивой, жизнерадостной, яркой молодой женщины с большими планами на жизнь оборвалась так рано и так внезапно. В группе «Копейского рабочего» южноуральцы выражают соболезнования ее родителям и дочке, всем ее близким, и пишут о том, что Анна Викалюк была замечательным человеком.