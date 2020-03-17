Прощание со скоропостижно скончавшимся военкомом Челябинской области Борисом Костыря состоится в среду

Прощание со скоропостижно скончавшимся военным комиссаром Челябинской области, полковником Борисом Костыря состоится в среду, 18 марта.

Борис Костыря ушел из жизни в возрасте 52 лет. Смерть была скоропостижной. По предварительным данным причина – инсульт.

«Прощание состоится в среду, 18 марта, в 12 часов. Сначала состоится отпевание в храме в Чебаркуле, а потом процедура прощания», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник. Борис Костыря будет похоронен на кладбище в Чебаркуле.

Напомним, Борис Костыря с сентября 2019 года исполнял обязанности военного комиссара региона, а в декабре 2019 года избавился от приставки «и.о».

Чуть меньше месяца назад губернатор Алексей Текслер встречался с военкомом Борисом Костяря. На встрече обсуждали планы совместной работы, весенней призывной кампании и подготовку к предстоящему в мае юбилею Великой Победы. Наш источник рассказывает, никаких предпосылок к такому трагичному исходу не было. Борис Костыря был полон жизни его смерть стала для всех неожиданностью и большим ударом.

Губернатор и правительство области выражают искреннее соболезнование родным и близким Бориса Костыря. Редакция также выражает свои соболезнования семье Бориса Костыря.