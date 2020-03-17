ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Прощание со скоропостижно скончавшимся военкомом Челябинской области Борисом Костыря состоится в среду

Общество
Сегодня, 12:18

Прощание со скоропостижно скончавшимся военным комиссаром Челябинской области, полковником Борисом Костыря состоится в среду, 18 марта.

Борис Костыря ушел из жизни в возрасте 52 лет. Смерть была скоропостижной. По предварительным данным причина – инсульт.

«Прощание состоится в среду, 18 марта, в 12 часов. Сначала состоится отпевание в храме в Чебаркуле, а потом процедура прощания», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник. Борис Костыря будет похоронен на кладбище в Чебаркуле.

Напомним, Борис Костыря с сентября 2019 года исполнял обязанности военного комиссара региона, а в декабре 2019 года избавился от приставки «и.о».

Чуть меньше месяца назад губернатор Алексей Текслер встречался с военкомом Борисом Костяря. На встрече обсуждали планы совместной работы, весенней призывной кампании и подготовку к предстоящему в мае юбилею Великой Победы. Наш источник рассказывает, никаких предпосылок к такому трагичному исходу не было. Борис Костыря был полон жизни его смерть стала для всех неожиданностью и большим ударом.

Губернатор и правительство области выражают искреннее соболезнование родным и близким Бориса Костыря. Редакция также выражает свои соболезнования семье Бориса Костыря.

Отправить новость
Вчера, 16:49
В Брянской области найден орден Славы, принадлежащий челябинскому солдату
Вчера, 15:29
Жительница Миасса, уклонявшаяся от принудительной госпитализации, не будет наказана
Вчера, 15:06
За сутки число взятых под меднаблюдение южноуральцев выросло на 87 человек
Вчера, 14:43
В Челябинской области сохраняется активность вирусов гриппа А и В
Вчера, 14:29
В Челябинской области карантин введен в одной школе и 152 классах
Вчера, 14:05
Перевозчикам в Челябинской области рекомендуют проводить дезинфекцию автобусов, но нарушителей наказывать не будут
Вчера, 13:49
Гехт: Ни одного случая коронавирусной инфекции в регионе не зафиксировано
Вчера, 13:28
Минздрав разъяснил меры ответственности для нарушителей режима самоизоляции
Вчера, 12:51
Челябинцы заявили Текслеру, что в аптеках нет масок
Вчера, 12:32
Челябинские коммунисты вручили медали ополченцам Донбасса
Общество
Вчера, 13:28
Минздрав разъяснил меры ответственности для нарушителей режима самоизоляции
Общество
Вчера, 13:49
Гехт: Ни одного случая коронавирусной инфекции в регионе не зафиксировано
Новости
Сегодня, 12:58
Федерация
Россия закрылась от иностранцев до майских праздников
Сегодня, 11:42
Происшествия
Очередные фигуранты по делу «Парфюмера» отправились в колонию
Сегодня, 11:35
Общество
В Челябинской области выявлен новый случай бешенства
Сегодня, 11:30
Происшествия
Челябинцы встали на защиту депутата, которую обвиняют в мошенничестве с жильем
Вчера, 17:53
Спорт
В Миассе состоялось первенство ГРЦ Макеева по горным лыжам и сноуборду
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 11:35
Общество
В Челябинской области выявлен новый случай бешенства
Вчера, 17:50
Общество
Челябинск готовят к достойному приему осадков и очищают от грязи и пыли
Вчера, 17:18
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
14.03.20 20:41
Общество
Челябинская область приняла "Эстафету Победы"
13.03.20 18:03
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 марта
Теги
Борис Костыря
Военный комиссар Челябинской области
Алексей Текслер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика