Провал на улице Куйбышева в Челябинске ликвидирован, движение открыто

В Челябинске ликвидировали гигантский провал на улице Куйбышева и открыли движение для транспорта, которое было закрыто в первой декаде апреля текущего года в связи с обвалом грунта в районе дома №7.

Напомним, провал образовался вследствие разрушения железобетонного коллектора канализации диаметром 900 миллиметров.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, сегодня, 23-го мая, работы по устройству асфальтобетонного покрытия на проезжей части были завершены – их выполняло МУП «ПОВВ». Теперь автомобили снова могут ездить по данной улице.