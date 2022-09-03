Проверка недвижимости перед покупкой

Перед покупкой квартиры необходимо проверить ее на юридическую чистоту. Дело в том, что собственники нередко совершают сделки, которые в дальнейшем оборачиваются для новых владельцев недвижимости серьезными неприятностями. Лучше перестраховаться заранее, обратившись к профессионалам. Например, стоит заказать выписку из ЕГРН . Благодаря ей можно узнать много интересного.

О чем расскажет выписка из ЕГРН

Из выписки мы узнаем следующее:

Кто является реальным собственником продаваемого жилья. Сколько человек там было зарегистрировано. Проводились ли аналогичные сделки ранее.

Простой способ проверки – это сервис reestr.net.

Преимущества сервиса

Для получения необходимой информации нужен лишь кадастровый номер (или адрес).

Ничего противозаконного: все данные находятся в свободном доступе и берутся из баз судебных приставов, налоговиков и других государственных служб.

Услуга платная, но предоставляется быстро. Достаточно лишь оставить адрес своей электронной почты, на которую придет полный ответ о проверке. В среднем процесс длится от 6 до 24 часов (срочные заявки до 12 часов). Максимум – три рабочих дня, но это, как правило, в особенно сложных случаях.

Актуальные и достоверные сведения.

Гарантия того, что заказ будет выполнен. Конечно, никто не застрахован от технических сбоев, но в этом случае деньги обязательно возвращаются на счет заказчика.

На сайте можно также вычитать кадастровую стоимость недвижимости, причем сделать это также в кратчайший срок.

Что нужно для самостоятельной проверки будущей квартиры

Непосредственная проверка документов у владельца. Конечно, в большинстве случаев там все грамотно и прозрачно, но информацию надо сверить с той, что получена из официальных баз. На имущество не должен быть наложен арест или иное обременение. Выписка из ЕГРН – это наиболее точный документ, который необходимо приобрести в процессе проверки. Новый собственник может в ряде случаев столкнуться с визитами судебных приставов и прочих сотрудников соответствующих органов. Выписка поможет этого избежать. Проверка по базе ФССП. Там тоже содержатся актуальные сведения – например, о том, не находится ли квартира в залоге или в реестре исполнительных производств. Да и самого покупателя тоже желательно «прогнать» по соответствующим базам: не привлекался ли ранее к ответственности, не были ли замешан в преступлениях. А также не является ли он на данный момент участником судебного разбирательства.

Из вышесказанного понятно, что проверка (самостоятельная или при помощи сайта) позволяет будущим покупателям не стать жертвами мошенников.