Путешествие на выходной: идеи для нескучного отдыха в пределах Челябинской области

Челябинский туристический портал Chel.Travel подготовил для жителей Челябинской области подборку идей к предстоящим новогодним каникулам.

Отправиться на городскую прогулку

В дни новогодних каникул пассажиры поездов «Орлан» и «Ласточка» смогут бесплатно посетить городские экскурсии, просто предъявив билет на актуальную дату (проект «Крылатые каникулы»).

Так, 3 января, в 11:00, стартует экскурсия по историческому центру Кыштыма для пассажиров «Орлана». Место встречи – у торгового дома «Демидовский» (ул. Карла Маркса, 4). Кстати, те туристы, которые решат прогуляться по городу самостоятельно, могут получить памятные подарки – достаточно сделать селфи на фоне достопримечательностей. Подробности об акции читайте здесь .

2 и 4 января на «Орлане» можно добраться до Верхнего Уфалея, где, предъявив билет, можно будет воспользоваться услугами спортивного комплекса « Метелица » с 30-процентной скидкой. Здесь можно покататься на горных лыжах, сноуборде и ватрушках или прогуляться до живописных Черемшанских никелевых карьеров.

5 января для пассажиров «Ласточки» подготовлена большая экскурсионная программа в г. Троицке. В 09.00 начнется бесплатная экскурсия по Троицкому краеведческому музею (ул. Ленина, 70), в 10:00 от музея стартует прогулка с экскурсоводом по исторической части города.

7 января состоится часовая экскурсия по Магнитогорску – также для пассажиров «Ласточки». Гостей будут встречать на железнодорожном вокзале (у главного входа). Обязательна запись по ссылке .

Научиться стрелять из башкирского лука

Сделать фотосессию в национальном кафтане и малахае, попить чай из самовара в настоящей юрте, узнать, почему луки были разной формы и научиться из них стрелять, покататься на лошадях – семьи с детьми приглашает башкирский этноцентр «Тамыр», который находится в деревне Тугузбаева Аргаяшского района. Гостей ждут с 1 по 8 января, по предварительной записи по телефону +7 (908) 703-43-68 (Руслан).

Увидеть, как рождается металл

Промышленный туризм не знает выходных! 3, 4, 5 и 6 января туристы могут посетить Магнитогорский металлургический комбинат и увидеть шестую доменную печь, которая была построена еще в годы Великой Отечественной войны, и листопрокатный цех № 11, узнать, как производят металл для бытовой техники и автомобилей. Стоимость экскурсий – от 700 рублей, необходимо заранее подать паспортные данные, размеры одежды и обуви.

Испытать себя на прочность

После посещения Больших Айских притесов останутся самые яркие впечатления новогодних каникул! Здесь расположен экстрим-парк «Грифон» , где можно прогуляться по висячему мосту над обрывом или попробовать роупджампинг – прыжок с веревкой со 100-метровой скалы.

Полюбоваться красотой «лунной» реки

Зимой река Ай совсем другая! Для тех, кто не готов к экстремальным развлечениям, а хочет просто полюбоваться рекой в снежном убранстве, советуем сделать фото на смотровой площадке на Больших Айских притесах и спуститься по лестнице до кромки воды.

Пребывание на реке Ай можно разнообразить зимним сплавом на аэролодке . Лодка на воздушной подушке вмиг домчит до главных достопримечательностей «лунной» реки – притесов, Кургазакской пещеры, Сикияз-Тамакского пещерного комплекса.

Покататься на горных лыжах глубокой ночью

В «Солнечной долине» традиционно отметят рождественский Сочельник ночными катаниями. В ночь с 6 на 7 января курорт будет работать до трех часов утра. С 21.00 до 03.00 для ночного катания будут доступны вторая трасса и третий (бугельный) подъемник и трассы под кресельным подъемником и кресельный подъемник.

Отправиться в горы

Самый доступный вид отдыха зимой – это прогулка в горы. В поход можно отправиться даже с маленькими детьми и пожилыми родителями, например, по 4-километровому кольцевому маршруту на Семибратку (нацпарк «Таганай») или по живописной тропе «Тайны озера» (нацпарк «Зюраткуль»). На этих тропах нет курумников и сложных подъемов.

Для тех, кто готов к более серьезному испытанию, вариантов намного больше: отправиться на метеостанцию на Дальнем Таганае – в царство вечного ветра; на высшую точку Челябинской области – вершину Большой Нургуш; на гору Поперечную – главную достопримечательность нацпарка «Зигальга»; на Вторую сопку хребта Уреньга и так далее.