14.06.2022
Минфин Челябинской области проконтролирует муниципальные расходы
14.06.2022
Пять районов Челябинска две недели проведут без горячей воды
14.06.2022
В Челябинской области случился сход локомотива, проводится проверка
14.06.2022
В Коркино мошенники клонируют приложения
14.06.2022
В Челябинск привезут высшую награду российского баскетбола
14.06.2022
Жителя Карабаша оштрафовали за оскорбление диспетчера службы спасения
Пять районов Челябинска две недели проведут без горячей воды
13.05.2022
В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей
07.05.2020
Горячую воду в Челябинске отключат 19 мая
22.08.2017
В Челябинске завершены опрессовочные работы на тепловых сетях
04.07.2017
Челябинск на пороге второго этапа опрессовки
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022