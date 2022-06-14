Пять районов Челябинска две недели проведут без горячей воды

В Челябинске сегодня, 14-го июня, стартовал второй этап проведения гидравлических испытаний.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с подготовкой котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону без горячей воды вплоть до 28-го июня останутся жилые дома и учреждения Центрального, Тракторозаводского, Ленинского, Калининского и Курчатовского районов.

Под отключение попадут тысяча 237 жилых многоквартирных домов, 54 дома в частном секторе, 66 детских садов, 68 учебных и 26 лечебных учреждений. Кроме того, в июне по отдельному графику ведутся работы на локальных котельных.

Как отмечают в управлении ЖКХ Челябинска, максимальный срок отключения - две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Со списком объектов, где с сегодняшнего дня не будет горячей воды, можно познакомиться здесь.