Пять тысяч первоклассников получили рюкзаки и школьные наборы к первому сентября

Благотворительный фонд РМК отправил 586 рюкзаков со школьными принадлежностями в учебные заведения Екатеринбурга и Свердловской области, Хабаровска, Карабаша, а также в посёлки Варна и Томинский Челябинской области, посёлки Теренсай, Гранитный и Прибрежный Оренбургской области. Ещё 120 наборов с канцтоварами и энциклопедиями получат дети из Кыштымской начальной школы №2, сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК.

В стандартных наборах есть всё, что может пригодиться первоклассникам: пеналы, ручки, карандаши, точилки, тетрадки, альбом для рисования, краски, пластилин.

«Сборы в школу – это волнительное время для всей семьи. Дети часто с предвкушением ждут, как они пойдут в первый класс. И очень хочется, чтобы это светлое время надежд не было омрачено трудностями, связанными с покупкой школьных принадлежностей. Поэтому мы постарались собрать всё, что необходимо детям, - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова. - Пусть они радуются новым пеналам, радуются цветным альбомам, краскам и новому набору пластилина. Пусть своё первое сентября они вспоминают только с улыбкой!».

Ещё 1900 наборов со школьными принадлежностями получили дети из малоимущих и многодетных семей Свердловской области: помощь накануне Дня знаний пришла первоклассникам Пышминского городского округа, Североуральска, Нижней Салды, Берёзовского, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Красноуфимска, Пелыма, Сысерти, Арамили, Артёмовского, Дегтярска, Кушвы, Богдановича, Верхотурья, Новоуральска, Лесного, Верх-Нейвинска, Заречного, Алапаевска, Староуткинска, Рефтинского и Верхнего Тагила.

Ещё две тысячи 350 наборов активисты Волонтёрского центра РМК вручили первоклассникам из малоимущих семей городов присутствия РМК: Полевского, Великого Новгорода, Орска, Карабаша, Верхнего Уфалея, Кыштыма, Нагайбакского района, Варны и Карталов, посёлка Томинский.

Помощь семьям первоклассников Благотворительный фонд РМК оказывает ежегодно более 15 лет.

ДЛЯ СПРАВКИ

Благотворительный фонд РМК учреждён в 2005 году. За годы работы Фонда поддержку получили более трёхсот тысяч человек.

Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог трём тысячам детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха.

Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, разрабатывает социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты, помогает ветеранам и людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию.