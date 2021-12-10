Работники АЗ «УРАЛ» стали победителями премии «Признание»

В среду, 8 декабря, состоялось чествование победителей и участников городской премии «Признание». На церемонии награждения были отмечены активисты, волонтеры, социально ориентированные предприятия и организации, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие Миасса, а также развитие волонтерского и добровольческого движения. Сотрудники автозавода «УРАЛ» стали лауреатами сразу в двух из девяти номинаций премии, а ведущий инженер-технолог предприятия Анастасия Запевалова стала победительницей Премии Главы Миасского городского округа.

Премия «Признание» вручается соискателям традиционно в конце ноября – начале декабря и приурочена ко Дню рождения города. Поощрение волонтеров, общественных организаций, участников социальных проектов – вот основная задача мероприятия. Организатором конкурса по традиции выступает Отдел молодежной политики Управления образования Миасса.

В этом году благодарственными письмами и статуэтками общегородской премии «Признание» были отмечены победители и призеры в девяти номинациях: «Территория добра», «Лучший работодатель Миасского городского округа», «Лучший молодежный социальный проект/проекты», «Здоровое поколение», «Подарим детям детство!», «Ради жизни на земле», «Преодоление», «Золотое перо Миасского городского округа», «Герои нашего времени».

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в администрации МГО. Глава Миасса Григорий Тонких поблагодарил всех присутствующих за активное участие в жизни города. Отметил, что благодаря активным жителям, в том числе и молодежи, Миасс развивается и прославляется не только в Челябинской области, но и по всей стране.

В числе победителей конкурса оказались и сотрудники автомобильного завода «УРАЛ», активно принимающие участие в общественной жизни предприятия и города.

Главный приз и звание лауреата в номинации «Территория добра» получила куратор по работе с молодежью Миасских предприятий Бизнеса «Грузовые автомобили», председатель профсоюзного комитета Дирекции по развитию Инна Сивань. За период существования волонтёрского движения, возглавляемого Инной Сивань и действующего при молодежном движении предприятия, при молодежной комиссии профкома, молодые заводчане совершили сотни добрых дел, помогли и подарили надежду и веру в лучшие человеческие качества множеству людей. Добрые дела добровольцев завода неоднократно отмечались на городском, областном и всероссийском уровнях и всегда несли пользу обществу.

Наградой за первое место и специальным призом в номинации «Золотое перо Миасского городского округа» был отмечен внештатный фотокорреспондент, штамповщик Прессового цеха Григорий Лесных. Несмотря на то, что Григорий работает в цехе, он находит время заниматься любимым делом – фотографией. Заметив талант и профессиональный художественный взгляд молодого человека, его давно стали привлекать в качестве внештатного фотокорреспондента к съемкам различных, в том числе крупных, корпоративных мероприятий. Фотоснимки Григория всегда яркие и интересные и регулярно публикуются в корпоративных СМИ.

Кроме того, на церемонии награждения премии «Признание» высокой наградой была отмечена ведущий инженер-технолог АЗ «УРАЛ», активный член Совета молодежи предприятия Анастасия Запевалова, которая стала обладательницей премии Главы Миасского городского округа. Девушка вот уже несколько лет является активной помощницей лидера молодежного движения и участвует практически во всех мероприятиях и проектах движения, в том числе волонтерских.

Победа заводчан в премии «Признание» стала отличным подарком к еще одной знаменательной дате – 80-летнему юбилею родного завода, который предприятие отметило 30 ноября.

Напомним, премия «Признание» и добрая традиция награждать миасцев, которые ведут активную общественную жизнь, принимают участие в различных социальных проектах, а также предприятия, СМИ, волонтеров и неравнодушных к судьбе города жителей появилась в 2012 году и стала весьма престижной муниципальной наградой. Автомобильный завод «УРАЛ» и его сотрудники неоднократно становились лауреатами данной премии.

СПРАВКА

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования. Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ). Предприятие находится в г. Миасс Челябинской области.