Работу челябинских онкологов высоко оценили на всероссийском уровне

В Челябинске завершился II съезд онкологов и специалистов лучевой и инструментальной диагностики Челябинской области.

Мероприятие в очном и онлайн формате посетили 500 онкологов, специалистов лучевой и инструментальной диагностики, патоморфологов, главных врачей клиник региона, представителей ТФОМС, и работников региональных медицинских учреждений, оказывающих онкологическую помощь.

Съезд проводился Ассоциацией онкологов и радиотерапевтов совместно с ГАУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» при поддержке Министерства здравоохранения Челябинской области.

На открытии мероприятия с приветственным словом к участникам выступила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт:

«Южный Урал - территория, где выросла плеяда ученых, где онкология и наука имеют свои традиции. Преемственность традиций - залог дальнейшего развития, новых идей и новых разработок, которые мы ждем от наших врачей и специалистов, чтобы внедрять их на практике в медицине и смежных отраслях».

По словам первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области Елены Недочуковой, онкологическая помощь пациентам находится в приоритете у Правительства РФ:

«На территории России в последние годы реализуется большая национальная программа по развитию здравоохранения. Борьба с онкологическими заболеваниями занимает в нем первое место. На примере нашего региона мы видим, как закупается новое оборудование, открываются новые центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). То внимание и действия, которые предпринимаются Правительством в этой сфере беспрецедентны, и мы должны их реализовать в полной мере».

На мероприятии выступили 160 спикеров, среди них - представители ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» (г. Москва), МНИОИ им. П.А. Герцена (г. Москва), «НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко» (г. Москва), ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» (г. Москва), «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» (г. Санкт-Петербург), ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнева» (г. Москва), «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» (г. Москва), ФГБОУ ДПО "РМАНПО" (г. Москва) и т.д.

«В этом году мы организовали 29 секций, постарались сделать это таким образом, чтобы как можно подробнее разобрать все волнующие вопросы. Уровень работы онкологов «ЧОКЦОиЯМ» высоко оценили коллеги из московских и петербургских клиник. Это еще раз доказывает, что оказание онкологической помощи в нашем регионе развивается в правильном направлении», - комментирует главный внештатный онколог Минздрава Челябинской области, Президент Ассоциации онкологов и радиотерапевтов, главный врач ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ», д.м.н. Дмитрий Ростовцев.

Всего на съезде было зачитано 200 докладов, которые коснулись проблем и диагностики лечения всех направлений онкологической помощи.

В связи с планируемым открытием нейроонкологического отделения в ЧОКЦОиЯМ, на съезде впервые организовали секцию, посвященную вопросам лечения опухолей головного мозга.

В рамках съезда проводилась онлайн-трансляция мастер-классов по панкреатодуоденальной и лапароскопической брюшно-анальной резекции под управлением врача-онколога Алексея Карачуна (НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова) и хирурга высшей категории Ильи Черниковского (ГБУЗ «Московская городская онкологическая больница №62 ДЗМ»).