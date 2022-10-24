Региональные нюансы мобилизации на Южном Урале

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров оценил ход частичной мобилизации в регионе на встрече с представителями СМИ сегодня, 24 октября. Призвано уже примерно 85% от запланированного количества, мобилизация идет по графику и завершится 28 октября, как по стране в целом. Точные цифры мобилизации, как предупредили журналистов, являются закрытой информацией.

Полковник Максуров подчеркнул, что нет каких-либо волн и этапов в ходе мобилизации, краткосрочная приостановка отправки имела место быть в связи с полной загрузкой полигонов для подготовки бойцов. После запуска в работу нового палаточного городка в Чебаркульской дивизии процесс возобновился, точнее - с минувшего воскресенья, 23 октября. Именно в Чебаркуль впредь будут свозить подавляющее большинство мобилизованных южноуральцев, исключая обладателей узкого круга воинских специальностей.

Еще раз разъяснив по просьбе журналистов критерии отбора резервистов для отправки в зону СВО, Андрей Максуров сообщил, что мобилизационный ресурс в Челябинской области позволил ему рекомендовать военкоматам на местах не призывать выпускников военных кафедр вузов и демобилизованных в этом году срочников.

Главным каналом информации для родственников мобилизованных, если появляется необходимость получить сведения о бойцах, является горячая линия министерства обороны, как сообщил главный военком.