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Первые отправки южноуральцев в российские войска начнутся 20 апреля

Отправка южноуральских призывников в воинские части начнется 20 апреля и продлится до конца призывной кампании – до 15 июля. В этом году из Челябинской области отправят больше парней, чем в 2022 году.

Как сообщил сегодня, четвертого апреля, на брифинге в «Аргументах и фактах» военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, в этом году в регионе будет работать 48 муниципальных призывных комиссий и одна областная.

«В Челябинской области призовут три с половиной тысячи человек, в прошлом году было три тысячи и план на призыв был выполнен. Сейчас призывники будут проходить медицинские комиссии, на основании решений которых будет приниматься решение о годности к призыву или предоставления отсрочки, или негодности к службе в армии», - сказал Андрей Максуров.

Разнарядка на южноуральских парней поступила для Центрального военного округа — 32%, Восточного военного округа — 26%, Западного военного округа — 10%, Южного военного округа -  6%, от Северного флота — 2%, виды и рода войск вооруженных сил — 15%, войска национальной гвардии — 8%, войска спасательных формирований МЧС — 1%.

«Десять призывников с высшим образованием из Челябинской области отправят на службу в научные роты. Претендовать на такую службу смогут граждане, имеющих достижения в научной деятельности и проявивших себя в ходе учебы в вузах. Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на официальном портале Минобороны РФ», -  отметил военком.

Первые отправки срочников назначены на 20 апреля. Кроме того, это дата, до которой южноуральцы, желающие пройти обучение в военных вузах Минобороны могут подать документы для вступительных экзаменов.

Отбор молодых людей для поступления в военные учреждения России проводится в военных комиссариатах муниципальных образований региона. В областном военкомате подчеркивают: учеба в высших военных учебных заведениях - это целый ряд преимуществ и льгот по сравнению с гражданскими вузами. 

«Уже сейчас почти 60 процентов отобрано», - отмечает начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области полковник Сергей Варламов.

Напомним, в гражданских вузах крупных городов России средняя стоимость обучения составляет около 200 тысяч рублей в год, и не следует забывать, что студенты, проживающие в общежитиях, обязаны вносить плату за коммунальные услуги и за пользование жилым помещением или снимать жилье, что увеличивает стоимость обучения, а тем временем военные вузы Минобороны России предоставляют уникальную возможность получить бесплатное престижное образование, стабильное и высокое денежное довольствие (стипендию) и бесплатное обеспечение жильем.

Денежное довольствие курсанта до заключения контракта составляет две тысячи рублей. При этом курсант проживает в курсантских общежитиях, обеспечивается за государственный счет вещевым имуществом, качественным трехразовым питанием, различными видами довольствия, получает высококачественное медицинское обслуживание и, при необходимости, медицинскую помощь, лечение.

Перечень военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и специальностей опубликован на сайте Министерства обороны в разделе: «Высшее образование» или «Среднее образование».

«Год службы для срочников пролетит незаметно. Для кого-то  - это своеобразный социальный лифт, а для кого-то это путь к призванию стать военным. Сейчас все условия для это созданы. Я желаю всем спокойной службы», - напутствовал призывников  военком Челябинской области Андрей.

Бравый срочник или бравый курсант. Эти оба выражения можно объединить в одно понятие – патриот России и защитник Родины.

Напомним, первого апреля 2023 года в России стартовал традиционный весенний призыв на службу на военную службу. Всего планируется призвать 147 тысяч россиян.

Призывники-срочники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Срок службы традиционно составит год.

В конце 2022 года глава Минобороны РФ Сергей анонсировал повышение призывного возраста. Президент России Владимир Путин такие предложения поддержал.

В середине февраля 2023 года законопроект о поэтапном повышении призывного возраста был внесен в Госдуму. В случае его принятия, на военную службу будут призываться молодые люди от 19 до 30 лет (с 2025 года – от 20 лет, с 2026 года – от 21 года и до 30 лет). Депутаты планируют рассмотреть проект закона в апреле. В случае принятия он начнет работать не раньше 2024 года.

Автор: Инна Шемаева
весенний призыв
военкомат Челябинской области
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01.04.2023 16:00

Юный шпажист стал чемпионом всероссийских состязаний во Владикавказе

01.04.2023 15:51

В Челябинске отреставрируют здание, где в войну сформировалась 96-я танковая бригада

01.04.2023 14:07

Селян из Брединского района спасли от большой воды

01.04.2023 13:49

В Челябинске с первого апреля усилены магистральные автобусные маршруты

01.04.2023 13:25

ГИБДД озвучила тревожную статистику аварий на трассе Челябинск – Троицк

01.04.2023 13:14

Челябинскую область охватили ландшафтные пожары по вине человека

01.04.2023 13:05

Хотите – верьте…

01.04.2023 11:22

Авиаполку ордена Суворова, который дислоцируется в Шаголе, присвоено наименование «гвардейский»

01.04.2023 10:21

Юбилей Челябинского театра: От СТЭМа до «Манекена» - путь в 60 лет

31.03.2023 19:29

C реализацией экологических программ на ЧЦЗ ознакомились депутаты Законодательного собрания Челябинской области

31.03.2023 18:27

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

31.03.2023 18:19

Южноуральцы могут помочь в формировании библиотек для воинских частей

31.03.2023 18:15

В главном храме Челябинской епархии каждую пятницу совершают молебен о воинах

31.03.2023 17:37

Челябинск отметит День единения народов России и Беларуси

31.03.2023 16:59

«Умное зрение» позволит повысить бдительность граждан на пешеходных переходах ЮУЖД

31.03.2023 16:53

В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания объектов незавершенного метро

31.03.2023 16:27

Поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства

31.03.2023 15:44

В Челябинской области отменили карантин по гриппу в больницах и соцучреждениях

31.03.2023 15:33

В Челябинске мужчина совершил смертельный прыжок с моста на Меридиане

31.03.2023 15:20

В Миассе водитель КАМАЗа наехал на горбольницу, прокуратура взяла дело на контроль

31.03.2023 15:15

Первые выходные апреля будут теплыми и ветреными

31.03.2023 15:08

Челябинские власти продадут с молотка три недостроя в двух районах

31.03.2023 14:20

Михаил Скоков: «В Челябинской области улучшилась раскрываемость преступлений»

31.03.2023 14:16

В Челябинской области вернули домой более 160 ошибочно мобилизованных

31.03.2023 13:41

В Челябинске на грани уничтожения оказался дом полного георгиевского кавалера

31.03.2023 13:21

Наталья Котова сообщила челябинцам о начале генеральной уборки города

31.03.2023 12:54

Андрей Дуда получил мандат депутата Заксобрания Челябинской области

31.03.2023 12:51

Надежда Рыльская провела встречу с жителями улицы Стахановцев по предстоящей застройке

31.03.2023 12:32

Челябинцам напомнили о закрытии движения трамваев до областной больницы с первого апреля