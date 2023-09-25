В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат

В Челябинске открылся после капитального ремонта самый крупный муниципальный военный комиссариат в регионе - военкомат Курчатовского и Калининского районов. На очереди обновление еще трех военкоматов. Сегодня губернатор Алексей Текслер осмотрел новое здание вместе с главным федеральным инспектором по Челябинской области Денисом Чернятьевым и военным комиссаром региона Андреем Максуровым.

«Мы заключили с Министерством обороны соглашение, где взяли на себя обязательства оказывать помощь по обновлению материально-технической базы военных комиссариатов Челябинской области. Первый проект, который был реализован, это военкомат Курчатовского и Калининского районов», - пояснил Алексей Текслер.

Ранее военкомат, в зоне ответственности которого находятся два района Челябинска с численностью населения порядка 452 тысяч человек, располагался в трех зданиях. И они были в неудовлетворительном состоянии.

За счет средств областного бюджета для военкомата Курчатовского и Калининского районов Челябинска было приобретено отдельно стоящее трехэтажное здание. В нем проведен капитальный ремонт и закуплена необходимая мебель и техника.

«Здесь все современно организовано, созданы условия для прохождения медицинской комиссии, условия для сотрудников, для призывников, для всех, кто приходит в военкомат. Сейчас завершаем оцифровку всех баз данных, оснастили военкомат компьютерами, всей необходимой техникой», – подчеркнул Алексей Текслер.

В 2023 году планируется начать работу по приведению к современным требованиям еще трех военкоматов области: Тракторозаводского и Ленинского районов Челябинска, Металлургического района Челябинска, а также Кунашакского района.

Новые военные комиссариаты позволят оказывать услуги гражданам в электронном виде, создадут современные условия работы с жителями Челябинской области по принципу многофункциональных центров, - подчеркнули в пресс-службе губернатора.

Кроме военкомата, в этом году в области реализуется еще ряд важных проектов по оказанию помощи в части обновления инфраструктуры Министерства обороны РФ на территории региона, подчеркнул губернатор.

Проводится ремонт в окружном военном клиническом госпитале Челябинска и его оснащение медицинским оборудованием.

«Мы сейчас завершаем работу по его полной реновации, чтобы условия, в которых лечатся наши бойцы, были самые современные и самые комфортные», - пояснил Алексей Текслер.

По его словам, также приведен в порядок пункт отбора на военную службу по контракту на улице Цвиллинга. «Сделали там ремонт, обновили всю материально-техническую базу. Там тоже все организовано для максимального удобства прохождения всех необходимых процедур», – уточнил Алексей Текслер.