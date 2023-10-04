04.10.2023
Воронежский ТЮЗ приезжает в Челябинск с гастролями
04.10.2023
В Троицке хозяин спал, пока гости его обворовывали
04.10.2023
Перекал печи в бане привел к пожару в частном доме Копейска, вся семья спаслась
04.10.2023
На Таганае снова зацвела брусника
04.10.2023
По фактам получения травм детьми в Челябинской области СК проводит проверки
03.10.2023
В Челябинской области снизилась заболеваемость коронавирусом
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
03.10.2023
Призывников-срочников не будут направлять в зону боевых действий
30.09.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
15.11.2022
Первую партию южноуральских призывников отправили на армейскую службу
02.11.2022
В Челябинской области призывники все реже уклоняются от армейской службы
Челябинские спортсменки завоевали три золотые медали Кубка России по шорт-треку
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023