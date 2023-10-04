В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек

В осенний призыв 2023 года, стартовавший первого октября, Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек в возрасте от 18 до 27 лет (это чуть больше, чем в осеннюю кампанию 2022-го).

Об этом сегодня, четвертого октября, на брифинге в редакции «АиФ-Челябинск» сообщил военком региона Андрей Максуров.

Он отметил, что первые отправки призывников с областного сборного пункта «Челябинск – Южный» планируется начать с 16 октября.

По словам Андрея Максурова, большая часть южноуральцев будет направлена на службу в войсках Западного и Центрального военных округов (немногим более двадцати процентов).

В войсках Южного и Восточного военных округов год жизни проведут около десяти с половиной процентов призывников Челябинской области. На Северном флоте – полтора процента.

Как рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области Сергей Варламов, более десяти южноуральских призывников планируется направить на службу в научные роты (в весеннюю кампанию текущего года в интеллектуальные подразделения российской армии отправили восемь ребят).

«В Президентский полк в осенний призыв 2023 года будет направлено 15 человек», - отметил Сергей Варламов.

Также он сообщил, что со второго октября в Челябинской области начали работу 48 призывных комиссий муниципальных образований и областная призывная комиссия, и назвал номера прямой линии военкомата по вопросам призыва, которая будет работать всю осеннюю кампанию с восьми утра до половины шестого вечера: 8 (351) 266-60-47, 266-60-25, 266-09-61.

В свою очередь, Андрей Максуров подчеркнул, что служить по призыву в новых регионах Российской Федерации – на территории Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей – новобранцы не будут, как и привлекаться к выполнению задач специальной военной операции.

Завершится осенний призыв текущего года 31 декабря.

Что касается весенней кампании 2023 года, то ее задачи Челябинская область выполнила своевременно и в полном объеме, направив на армейскую службу более 3400 человек.

Как отметил Андрей Максуров, лучше всего с призывом справились следующие территории региона: Троицк, Миасс, Карталы, Сатка, Аша, Троицкий, Октябрьский, Карталинский, Варненский, Чесменский, Ашинский и Аргаяшский районы.