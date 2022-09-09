Реконструкция моста через ручей в Трехгорном находится на контроле прокуратуры

Реконструкция мостового перехода через ручей Смольный в Трехгорном (Челябинская область) находится на контроле прокуратуре. Надзорное ведомство потребовало от местной администрации принять немедленные меры к окончанию ремонта.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, проверка показала, что подрядчик работы на объекте не ведет, а администрация Трехгорного контроль за исполнением работ подрядчиком не обеспечивает.

В связи со сложившейся ситуацией прокурор города направил в суд исковое заявление о возложении на мэрию обязанности принять меры к проведению реконструкции мостового перехода.

Отметим, данная проблема была озвучена местными жителями в сообществе «А.Л.Текслер, помоги!» в ВКонтакте седьмого сентября. Трехгорненцы просили губернатора Челябинской области помочь в ее решении.

«У нас проблемы с дорогами, и мост разломали, объездную разрушили, и никто ничего не делает. Первый срок ремонта просрочили и кормят завтраками. На жалобы реакций нет, кроме обещаний», - посетовали горожане.

Администрация Трехгорного вечером восьмого сентября написала в данной группе следующее: «Подрядная организация сегодня привезла необходимые материалы и технику на объект. Работы возобновятся в ближайшие дни. Куратор - МКУ «СЗ»: 6-20-21».

Свои слова мэрия подкрепила фотографиями с места событий.