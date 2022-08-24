Реконструкцию школы №25 в Каслях должны завершить к сентябрю 2023 года

Масштабная реконструкция основной общеобразовательной школы №25 в Каслях (Челябинская область) должна завершиться раньше намеченного срока и вновь принять учеников первого сентября 2023 года.

Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер по итогам рабочей поездки в Каслинский район.

Решение о начале реконструкции школы, построенной 66 лет назад (приняла первых учеников первого сентября 1954 года), было принято главой региона по итогам его предыдущей поездки в муниципалитет.

На сегодня строительная готовность - 11 %. Из-за обрушения стен пришлось корректировать проект. В результате сроки сдачи проекта были сдвинуты на декабрь 2023 года.

Губернатор поставил задачу подрядчику и региональному минстрою открыть социально важный объект раньше – к первому сентября 2023 года. Как уточнили в пресс-службе главы региона, необходимые средства будут направлены опережающими темпами.

Напомним, положительное заключение госэкспертизы на реконструкцию школы №25 в Каслях было получено в 2021 году.

Договор на реконструкцию школы был заключен в марте 2022 года. Работы ведутся в рамках государственной программы «Капитальное строительство в Челябинской области» подрядной организацией ООО «Реворк».

На реконструкцию направлено чуть более 187 миллионов рублей. Фактически от старой школы останутся только несущие конструкции. Все остальное будет обновлено.

В здании заменят все внутренние деревянные перекрытия, крышу, инженерные сети. Будет проведена перепланировка помещений, выполнено два раздельных входа в здание школы для учащихся. В вестибюле разместится пост охраны и дополнительный выход во внутренний двор школы (зону отдыха).

Поделиться

Кроме того, увеличится общая площадь учебного заведения за счет двухэтажной пристройки, где будут размещены актовый зал, столовая, медкабинет, кабинет стоматолога, классы домоводства и информатики, библиотека, а также мастерская по обработке материалов. Школа рассчитана на 199 учащихся.