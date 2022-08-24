24.08.2022
Перевозчиков продолжают штрафовать за неидеальную работу на челябинских маршрутах
24.08.2022
«Белый журавлик» укроет крылом воинов наших
24.08.2022
Задержанный ФСБ высокопоставленный южноуральский полицейский останется в СИЗО
24.08.2022
Движение по Ленинградскому мосту на северо-запад откроется в полпятого утра 25 августа
24.08.2022
Челябинский театр оперы и балета озвучил планы на новый сезон
24.08.2022
Исторический музей приглашает челябинцев вместе отметить День города
Реконструкцию школы №25 в Каслях должны завершить к сентябрю 2023 года
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022