Текслер – о реконструкции школы в Айлино: Я сроки переносить больше не буду

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил главу САткинского района и министерство образования и науки региона, что больше не намерен переносить сроки проведения реконструкции единственной школы в селе Айлино.

Здание было закрыто на капитальный ремонт первого мая 2021 года. При проведении работ вскрылась проблема, которая касается безопасности детей, поэтому потребовался капитальный ремонт с проведением экспертизы. И сроки завершения были перенесены на конец августа 2022 года. Строительство ведется с большой задержкой, так как подводит выигравший аукцион подрядчик, объясняют в мэрии. Но губернатор еще в прошлом год предупредил главу Саткинского района и минстрой, что нужно укладываться в обозначенные сроки и к началу будущего учебного года отремонтировать школу-детсад в Айлино.

Сегодня, 22 февраля, на совещании с членами регионального правительства и главами муниципальных образований Алексей Текслер еще раз жестко обозначил свою позицию: «Вместе с главой района, с коллегами из минобра надо завершить новую контрактацию и взять на контроль. Я сроки переносить больше не буду по этому объекту. Коллеги, я всех уже вас предупреждал, предупреждаю еще раз».

Реконструкция школы-детсада в Айлино проводится по программе «Капитальное строительство в Челябинской области».