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Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев нашел выход по утилизации токсичных отходов

Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев представил промышленникам результаты исследований, согласно которым выбросы с предприятий можно улавливать и перерабатывать созданием геополимера.

Как сообщили в пресс-службе ЧелГУ, во время визита в Челябинскую область вице-премьер РФ Виктория Абрамченко назвала Челябинск и Магнитогорск самыми грязными городами России. Группа ученых, в число которых входит и Сергей Таскаев, изучили выбросы промышленных предприятий.

Они исследовали предприятия Челябинска и американских городов: Рокдейла, Долет Хиллс, Рокпорте и Маскоги. Сергей Таскаев объяснил, что пыль с городов с мощными металлургическими производствами – это, в основном, мелкодисперсная фракция из заводских труб, которая свободно рассеивается вокруг. Туда входит кислород, кремний, алюминий с хромом, стронцием и другими химическими элементами.

Промышленная пыль является токсичной для живых культур. Выбросы наиболее опасны в Рокдейле и Челябинске.

«Выход из ситуации есть, и для развитых стран он не новый, – отметил Сергей Таскаев. – Это улавливание такого рода выбросов и переработка их с созданием геополимера – технологического строительного материала, который можно использовать в промышленном, индивидуальном и дорожном строительстве. Он обладает рядом уникальных свойств, например, устойчивостью к высоким температурам, а самое главное – не токсичен для человека».

Такой метод снизит негативное влияние промышленности на регион. Результаты исследований ректор представил на заседании двух комитетов Заксобрания Челябинской области: по экологии и природопользованию и по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

К докладу прислушались руководство Магнитогорского металлургического и Челябинского электрометаллургического комбинатов. Представители ведущих промышленных предприятий уже начали работу с ЧелГУ по этой тематике.

Фото: пресс-служба ЧелГУ