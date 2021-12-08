Ресторанам и кафе в Челябинской области разрешат работать в ночное время

В Челябинской области снимут ограничения на работу заведений общественного питания в ночное время.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер во время «Прямой линии», которая началась в 12 часов восьмого декабря.

Этот вопрос обсуждался накануне на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как рассказал глава региона, ограничительная мера вводилась в пик эпидемии и была призвана сдержать распространение ковида. На сегодня ситуация улучшается (хотя и остается напряженной), к тому же с первого декабря и по девятое января 2022 года граждане без QR-кода не могут посещать заведения общепита.

Алексей Текслер рассказал, что сегодня он подпишет распоряжение о снятии ограничения на работу заведений общественного питания в ночное время. Заведения смогут работать

в период с 23 часов до шести часов утра.

При этом сохраняется запрет на посещение ресторана, кафе, столовых, баров и на иных предприятий общественного питания для граждан без действующего QR-кода (вакцинированного или переболевшего ковидом менее шести месяцев назад)

или документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.

(за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет).