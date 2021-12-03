03.12.2021
Германия проводила Ангелу Меркель с поста канцлера
03.12.2021
В понедельник состоится акция «Корпоративное донорство» в Металлургическом районе
03.12.2021
Российская компания «Омикрон» подала иск к ВОЗ
03.12.2021
Минтранс изменил позицию по вопросу проверки QR-кодов
03.12.2021
В Магнитогорске определят лучших журналистов
03.12.2021
В Челябинске рядом с Алым полем перевернулось такси
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
02.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
За сутки заболело ковидом 647 южноуральцев, выздоровело 1506, умерло 30
02.12.2021
«Омикрон» может сорвать новогодний отдых россиян
02.12.2021
Челябинская область пока отстает по уровню вакцинации от среднероссийского показателя
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021