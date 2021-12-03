Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке

Жители Челябинской области, имеющие медицинский отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, смогут посещать общественные места наряду с теми, кто имеет QR-код вакцинированного или переболевшего.

Соответствующее решение принято областным оперативным штабом.

«По решению оперативного штаба наряду с QR-кодом будет действовать документ о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки против COVID-19, заверенный подписью врача и печатью медорганизации», - сообщает пресс-служба губернатора.

Соответствующие поправки в действующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Изменения вступают в силу с момента официального опубликования документа.

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На сегодняшний день на территории Челябинской области QR-код необходим для посещения:

- всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих;

- торгово-развлекательных комплексов и магазинов с площадью торгового зала более 400 квадратных метров;

- парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги.

- для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха.

- ресторанов, кафе, столовых, баров и иных предприятий общественного питания (с первого декабря 2021 года по девятое января 2022 года).

Ранее агентство разъясняло, кому в регионе выдается QR-код, когда и на какой срок. Южноуральцы, переболевшие коронавирусной инфекцией без ПЦР-подтверждения (в том числе и бессимптомно) и имеющие высокий титр антител, пока не смогут получить QR-код