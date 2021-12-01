С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения

С первого декабря 2021 года в Челябинской области вступают в силу новые ограничения, которые введены для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с распоряжением губернатора Алексея Текслера, с первого декабря 2021 года по девятое января 2022 года южноуральцы смогут посещать рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего ковидом менее шести месяцев назад (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет).

На учреждения общепита, находящиеся на территории предприятий, аэропортов и железнодорожных вокзалов (станций), этот запрет не распространяется.

По словам министра общественной безопасности региона Светланы Костиной, в качестве подтверждения вакцинации или перенесенной болезни принимается только QR-код, полученный на портале госуслуг. Другие варианты, например, сертификат с портала «Мосуслуги» (им пользуются жители Москвы) не является основанием для пропуска человека в ТРК или ресторан в Челябинской области.

Принцип проверки QR-кодов останется таким же, как сейчас действует в ТРК. Сотрудники охранных организаций будут обязаны сканировать код и проверять паспорт, чтобы идентифицировать владельца.

Как уточнили в минэкономразвития региона, проверять соблюдение новых требований в заведениях общепита будут сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС России, министерства общественной безопасности области и Главного контрольного управления региона. За нарушение правил посетителям и организациям грозит административная ответственность.

Кроме того, с первого декабря в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса для студентов колледжей, техникумов и вузов, а также лиц старше 60 лет.

В 11 октября в области действует обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий работников.

Напомним, в Челябинской области QR-код также необходим для посещения:

- всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих;

- торгово-развлекательных комплексов и магазинов с площадью торгового зала более 400 квадратных метров;

- парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги.

Ранее агентство разъясняло, кому в регионе выдается QR-код, когда и на какой срок. Южноуральцы, переболевшие коронавирусной инфекцией без ПЦР-подтверждения (в том числе и бессимптомно) и имеющие высокий титр антител, не смогут получить QR-код. Без QR-кода пока обходятся и те, кто имеет медицинский отвод для вакцинации.