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Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен на месяц

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен сразу на месяц - до 24 января 2021 года.

Соответствующе поправки в постановление правительства внес губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению правительства, режим повышенной готовности продляется с 28 декабря по 31 декабря 2020 года, с 11 января по 24 января 2021 года.

Необходимость продления режима каждые две недели связана с правилами выдачи больничных листов жителям 65 лет и старше.

«Режим ограничений у нас на самом деле бессрочный. И ограничения, которые у нас действуют, они бессрочные, - пояснял губернатор Алексей Текслер на итоговой пресс-конференции. - Мы продлеваем режим исключительно в логике возможности для людей категории 65+ получать больничные листы».

Так, гражданам этой категории в период режима повышенной готовности предписано оставаться дома и работать дистанционно. Эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019. Для работающих пожилых южноуральцев, которым работодателем не может обеспечить условия труда на дому, выдается больничный лист. По правилам, его можно выдать только на 14 дней.

В регионе остается обязательными соблюдение правил безопасности - социальная дистанция, масочный режим в общественных местах. Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах скопления людей.

На утро 25 декабря в регионе подтверждено 34 тысячи 275 случаев коронавирусной инфекции (месяц назад – 25 тысяч 306 случаев, прибавка почти девять тысяч случаев).

Напомним, режим повышенной готовности был введен на Южном Урале с 19 марта 2020 года. В общей сложности он длится уже более девяти месяцев.