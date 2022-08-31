Рисуй, сколько хочешь: в Челябинске появилась площадка для легального граффити

В Челябинске сегодня, 31-го августа, состоялось открытие масштабного холофейма - площадки для свободного нанесения граффити. Новое место для стрит-арта появилось в районе трамвайной остановки «Завод имени Колющенко» и доступно для всех желающих.

На официальном открытии челябинская молодежь смогла создать собственный рисунок на стене под чутким контролем профессиональных художников. Многие приносили свою одежду, чтобы нанести на вещи оригинальные изображения аэрозольным баллоном.

Реализация проекта стала возможна благодаря управлению по делам молодежи Челябинска, художникам Graffiti Russia и творческой студии Art Flow.

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«Мы рады, что Челябинск активно прокачивается в направлении стрит-арта. Граффити-художников становится все больше. Наша команда тоже расширяется, и мы давно хотели, чтобы у каждого была возможность свободного творчества. Надеемся увидеть новые лица в граффити и познакомиться. Граффити – это ведь про дружбу», - сказал основатель «Граффити Россия» Дмитрий Кольцо.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, в любом крупном городе регулярно фиксируются случаи появления рисунков и надписей (далеко не всегда имеющих художественную ценность), наносимых аэрозольной краской. Такие факты известны многим челябинцам: речь идет о граффити на путепроводе около Торгового центра, в подземных переходах, в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина, на парапетах набережной, фасадах жилых и административных зданий, мемориальных объектах.

Зачастую появление таких надписей обусловлено простым желанием самовыражения. В целях предотвращения подобных случаев во многих городах официально определяются пространства для свободного нанесения граффити. В Челябинске в 2021 году первой площадкой стало ограждение зоопарка вдоль детской железной дороги. В этом году, по поручению главы Натальи Котовой, принято решение увеличить количество таких мест.

«Это вторая стена для свободного граффити, которую мы открыли в Челябинске. Ее подготовили, предварительно очистили и загрунтовали. Здесь любой художник, который увлекается стрит-артом, может приходить в удобное для него время и без предварительного согласования макетов создавать рисунки. Главное - соблюдать правила, которые установлены для этого пространства и доступны для ознакомления. Сегодня здесь мастер-класс, первые рисунки уже появляются, и мы надеемся, что в течение месяца стена примет завершенный вид. В течение года рисунки могут меняться, для граффитистов это нормальная практика - через какое-то время поверх одного изображения наносится новое», - отметил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

В пресс-службе администрации Челябинска подчеркнули, что работа по подбору таких площадок будет продолжена, чтобы во всех районах мегаполиса появились места для свободного творчества, и количество фактов нанесения рисунков на не предназначенные для этого поверхности снизилось.