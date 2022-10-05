Road Show SearchInform: безопасность в новых реалиях

В Челябинске пройдет бесплатная ИБ-конференция, посвященную защите бизнеса в изменившихся условиях.

Открыта регистрация на серию ежегодных бесплатных конференций по информационной безопасности Road Show SearchInform, которая состоится 27 октября в Челябинске. Мероприятия пройдут в 25 городах России и СНГ и соберут директоров и специалистов по безопасности, а также руководителей бизнеса.

Тема конференции в этом году – «Безопасность в новых реалиях». Доклады вендора и клиентов ставят целью найти ответы на вопросы: «Как решить проблему дефицита кадров?», «Как получить поддержку от государства на внедрение защитных решений?», «Как защитить гибридную инфраструктуру?». Как и в прошлом году, отдельный доклад будет посвящен пошаговой реконструкции громкого инцидента.

«Внимание к теме защиты данных велико как никогда. Компаниям сейчас приходится прикладывать максимум усилий, чтобы соответствовать требованиям регуляторов и отражать новый уровень угроз. И это на фоне объективных сложностей: дефицита ИБ-специалистов, необходимости оптимизировать бюджет на закупку оборудования и ПО, требований по импортозамещению. Мы делаем наши конференции максимально практическими, поэтому расскажем о новых возможностях наших решений, послушаем кейсы клиентов, подискутируем о том, как работать в новых условиях», – прокомментировал председатель совета директоров «СёрчИнформ» Лев Матвеев.

Традиционно в рамках мероприятия проводится большое исследование уровня информационной безопасности, его первые результаты «СёрчИнформ» представит в конце осени.

Участие бесплатное. Посмотреть полную программу конференции и зарегистрироваться можно на сайте.