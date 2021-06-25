Родители челябинских школьников, «заваливших» пересдачу по математике, намерены жаловаться Путину

В Челябинске неоторые девятиклассники не смогли сдать повторный ОГЭ по математике. Родители школьников во всем винят коронавирусную инфекцию, низкий уровень образования, систему подготовки, но только не себя и своих детей. Они намерены звонить на «горячую» линию Владимиру Путину и просить, чтобы их дети-двоечники не пересдавали ОГЭ, а просто получили на руки аттестат об образовании.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась мама одного девятиклассника, которая возмутилась результатами повторного ОГЭ по математике. Ее сын набрал всего два балла.

«Я буду звонить на «горячую» линию президенту России Владимиру Путину. Считаю, что мой сын не сдал экзамен из-за ковида. Нам не дали нормально поучиться в восьмом классе. Обучение было дистанционное. Почему в прошлом году ОГЭ отменили? Это несправедливо. И, к тому же, задания на ОГЭ были очень сложные», - сообщила на условиях анонимности мама двоечника.

В министерстве образования и науки Челябинской области сообщили, что в этом году число двоек выросло незначительно в сравнении в 2019 годом.

«В тот год в резервные дни не смогли сдать ОГЭ около трех тысяч человек. По разным причинам. Кто-то не пришел на пересдачу, кто - то не смог сдать. На данный момент по области не сдали математику 4000 человек. Челябинск находится примерно на том же уровне, что в прошлом году. Изменилась ситуация в определенных школах, мы это все анализируем. Хочу отметить, что многие родители жалуются, что в период пандемии мало внимания уделялось геометрии. В этом году решение задач по этому предмету не учитывалось. Только алгебра. Чтобы сдать на тройку нужно было набрать всего восемь баллов», - сказала начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

В настоящее время необходимо создать возможности для получения обучающимися аттестатов. Для выпускников, не преодолевших минимальный порог основного экзамена по математике, предусмотрен дополнительный период – шестого сентября.

«До этого времени девятиклассники являются обучающимися образовательной организации, для желающих в школе будут организованы дополнительные занятия. В случае сдачи математики в дополнительный срок обучающиеся получат аттестат и могут претендовать на получение среднего общего образования, обучение в учреждениях среднего профессионального образования», - сообщила сотрудник пресс-службы управления образования Челябинска Екатерина Самарина.

В случае не сдачи математики в дополнительный срок родители (законные представители) могут принять решение о повторном обучении в девятом классе либо семейной форме обучения, либо обучении по индивидуальному учебному плану.

Конечно, родителям девятиклассников, которые не сдали повторно ОГЭ по математике, проще всего сейчас переложить всю ответственность на педагогов. Мол, они не научили, да и коронавирусная инфекция виновата. А может стоило лучше контролировать, как дети делают уроки, ведь задания по ОГЭ были не из курса «Высшей математики», а из обычной учебной школьной программы.