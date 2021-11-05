Родители младшеклассников Челябинской области просят вернуть очное обучение

Родители школьников начальных классов в Челябинской области просят вернуть очное обучение для их детей.

Напомним, в Челябинской области режим нерабочих дней продлен по 12 ноября. Школы, колледжи и техникумы в период нерабочих дней переведены на дистанционное обучение.

По мнению родителей, дистанционное обучение на сегодня в большинстве своем организовано неправильно. Учителя просто сбрасывают новые темы и задания, а разбираться во всем должен ученик (а чаще всего сначала родители).

«Уважаемый Алексей Леонидович. У нас, у мамочек, такой вопрос. Почему наших деток, которые из начальной школы, отправляют на дистант? Как они будут учиться, если родители на работе? Что они могут понять в заданиях через онлайн??? Просьба к Вам, верните начальные классы в нормальное обучение», - написала Ирина Ивлева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!».

Татьяна Шапошникова рассказывает, как у них организовано дистанционное обучение. «Нам, как всегда, сунут по 10 заданий, не объяснив материал, и оценят очень строго. В такой ситуации материал объясняем своим детям мы, родители. Учителя за что получают зарплату?», - возмущается родительница.

Другие родители предлагают из-за дистанта отменить все проверочные работы (ВПР), а также ОГЭ и ЕГЭ для выпускников.