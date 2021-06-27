27.06.2021
Роспотребнадзор оценил качество водопроводной воды в Челябинске
27.06.2021
В Златоусте утонул семилетний мальчик
27.06.2021
За сутки в Челябинской области выявлено уже 160 новых случаев ковида
27.06.2021
Глава Челябинска и глава Тракторозаводского района привились от ковида
26.06.2021
Ковид отменил проведение юбилейного этнофестиваля на Аркаиме
26.06.2021
В Челябинске открывается форум для профессиональных актёров области
Роспотребнадзор оценил качество водопроводной воды в Челябинске
09.06.2021
Южноуральцев просят быть внимательными при покупке сыров
02.02.2021
Роспотребнадзор: Митрофановское кладбище не должно функционировать
16.10.2020
Южноуральцы возмущены - до Роспотребнадзора невозможно дозвониться и зараженные вынуждены выходить из дома
15.10.2020
В Челябинской области стремительно растет число пневмоний
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021