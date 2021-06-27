Роспотребнадзор оценил качество водопроводной воды в Челябинске

За пять месяцев 2021 года специалисты Лабораторного Испытательного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» провели анализ 149 проб водопроводной холодной и горячей воды в разводящей сети города.

«Исследовано 114 проб питьевой воды холодного водоснабжения, из которых восемь проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям, одна проба соответствовала гигиеническим нормативам», - сообщает региональный Роспотребнадзор.

Кроме того, было исследовано 35 проб воды горячего водоснабжения. «Четыре пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, две пробы не соответствовали по микробиологическим показателям», - уточнили в ведомстве.