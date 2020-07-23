Росреестр в Челябинской области подключат к выбору площадок под соцобъекты

В Челябинской области к выбору площадок под строительство новых социальных объектов будут подключать региональное Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Соответствующее предложение озвучил губернатор Алексей Текслер на встрече руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области Ольгой Смирных.

Участники встречи обсудили вопрос по взаимодействию при планировании строительства на территории области объектов, имеющих высокую социальную значимость.

«В последнее время в регионе часто возникают вопросы к выбору места строительства важных социальных объектов, под пятно застройки попадают участки лесопарковых зон и, уверен, что вы можете подключиться к решению этой проблемы», - обратился Алексей Текслер к Ольге Смирных.

Была достигнута договоренность, что Росреестр будет принимать участие в оценке возможности осуществления строительства при активном использовании космоснимков публичной кадастровой карты и земельной документации, имеющейся в их распоряжении. Это позволит не допустить застройки лесных участков и лесопарковых зон.

На встрече также обсуждали ход реализации целевых моделей по улучшению инвестиционного климата.

Как отметил Алексей Текслер, в Челябинской области реализуется 12 целевых моделей направленных на создание благоприятных условий для инвесторов и предпринимателей, из них две - с непосредственным участием челябинского Росреестра. Это «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимости» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

«Очевидно, когда будут достигнуты все показатели, в ЕГРН будет содержаться исчерпывающая информация обо всех границах населенных пунктов и территориальных зон, это будет помогать с выбором земельного участка как отдельно взятому предпринимателю, так и способствовать более активному инвестированию средств в бизнес-проекты на территории Южного Урала, – подчеркнул Алексей Текслер.

Ольга Смирных уточнила, показатели модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимости» превышают средние по России значения.

По модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» имеется ряд проблем. На данный момент внесены в государственный реестр лишь 34,3% границ территориальных зон и 51,4 % границ населенных пунктов К концу 2020 года должно быть включено 100% и 80% соответственно.

Выполнение этих показателей напрямую зависит от предоставляемых в Росреестр сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов органами местной власти.

С первого1 января 2024 года нельзя будет получить разрешение на строительство на земельных участках территориальных зон, границы которых не внесены в ЕГРН.

Алексей Текслер поставил задачу главам территорий взять под контроль работу по предоставлению данных в Росреестр.

Кроме того, Росреестр по распоряжению губернатора будет включен в общий чат предпринимателей и власти (чат также был создан по инициативе главы региона). Это позволит снять административные барьеры для субъектов предпринимательства и облегчить ведение бизнеса, а также оперативно взаимодействовать и реагировать на запросы бизнес-сообщества.

Кроме того, на встрече Алексей Текслер и Ольга Смирных обсудили работу по эффективности использования земельных участков для жилищного строительства, которая проводится Росреестром совместно с региональным минстроем и муниципальными властями. В результате должен быть сформирован перечень перспективных земельных участков, наиболее подходящих как для строительства многоквартирных домов, так и для индивидуального жилищного строительства, в южноуральских городах, имеющих высокий потенциал развития.