Россиянки не заботятся о своем здоровье

Большинство жительниц России понимает, что такое маммография и для чего она проводится, а также осознает важность ранней диагностики критических заболеваний. Но лишь каждая третья женщина старше 40 лет проходит подобное исследование на регулярной основе.

Такие данные показал опрос, проведенный среди жителей российских городов «АльфаСтрахование» и Madanes.

Только в 2020 году заболевание было диагностировано более, чем у двух миллионов пациенток по всему миру. Чтобы подчеркнуть важность проблемы, в 1993 году был учрежден Всемирный день борьбы против рака молочной железы, отмечаемый с тех пор 15 октября.

Новый опрос показал, что среди женщин лишь 20% ежегодно проходят диспансеризацию, еще 11% делают это раз в три года, а 19% - только при необходимости. Большинство опрошенных знают о том, для чего нужно делать маммографию в рамках скрининга — так ответили 64,3% респонденток. Но при этом 41% ни разу не проходили данное исследовании.

13% россиянок не проходят маммографию из-за высокой стоимости обследования. Больше всего цена пугает женщин средней возрастной категории — 45-54 лет. Этот вариант среди них набрал 14,1%.

Что касается остальных сдерживающих факторов для прохождения маммографии, 9% женщин просто ничего не знают об этом исследовании. Так отвечали 11,7% опрошенных в возрасте 25-34 лет, 7,6% - в группе 35-44-летних, 6,3% представительниц категории 45-54 лет. Наименее просвещенными оказались дамы старше 55 — 12,4%.

Затруднились с ответом на данный вопрос 66%.

Напомним, диспансеризация в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи обязательно включает в себя проведение маммографии женщинам старше 40 лет. Опрос показал, что 12% жительниц России останавливают от прохождения данного исследования именно сложности с получением направления по ОМС. Их доля возрастает в группах респондентов более младшего возраста. Так, с этим столкнулись 13,8% опрошенных в категории 25-34 лет.