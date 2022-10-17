17.10.2022
Озёрский «Золотой петушок» открыл 73-й сезон двумя премьерами
17.10.2022
В Челябинске скорая попала в ДТП
17.10.2022
На базе ММК начинает работу межзаводская школа для прокатчиков
17.10.2022
Россиянки не заботятся о своем здоровье
17.10.2022
В Миассе «Урал» столкнулся с троллейбусом
17.10.2022
В Челябинской области продолжают дорожать молоко и яйца
Россиянки не заботятся о своем здоровье
Половина россиянок не проходит диспансеризацию и ни разу не делали маммографию
23.06.2021
Отказ от прививки может привести к кардинальному изменению коронавируса
25.09.2019
В девятой горбольнице Челябинска появится открытая детская реанимация
01.02.2019
Челябинские антимонопольщики предупредили клинику, предлагающую пластические операции
22.11.2018
Губернатор Челябинской области выделил 20 миллионов рублей на ремонт больницы на ЧМЗ
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022