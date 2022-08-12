12.08.2022
ММК-Метиз успешно осваивает новое оборудование
12.08.2022
Магнитогорск с размахом отметит День физкультурника
12.08.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали пьяного маршрутчика
12.08.2022
В Челябинске в канализационном отстойнике обнаружены тела троих рабочих, возбуждено уголовное дело
11.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 августа
11.08.2022
В Челябинске временно ограничат движение по улице Румянцева
Российские рок-музыканты на Южном Урале поддержат свою армию
11.08.2022
Депутат Владимир Бекишев помог волонтерам Ясиноватой
09.08.2022
В Челябинской области объявлен дополнительный набор на военную службу по контракту
05.08.2022
В Челябинске готовится к отправке на Донбасс очередной гуманитарный груз
05.08.2022
Руководитель студенческих отрядов Челябинской области встретился с детьми из Донбасса
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022