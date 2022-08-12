Российские рок-музыканты на Южном Урале поддержат свою армию

В Челябинской области рокеры проведут масштабный фестиваль в поддержку спецоперации по защите Донбасса. Опен-эйр с названием «Уральский рубеж-2022» будет длиться три дня – с 26 по 28 августа, сообщает сайт ГЛК «Солнечная долина».

В трёхдневном рок-марафоне в окружении живописных Уральских гор примут участие более полусотни коллективов: «Агата Кристи», «Чёрный кофе», «Томас», «Гарри Ананасов и Ко», «Зверобой», «Лампасы» и другие. Фестиваль со слоганом «VoZрождение» не только объединит людей посредством современной российской музыки, но и станет своеобразным способом публичного одобрения политики президента России в непростой период отечественной истории. Мероприятие призвано морально поддержать военнослужащих российской армии и помочь в продвижении молодых и талантливых патриотично настроенных музыкантов.

Стилизованное под тактические знаки союзных вооружённых сил слово «VoZрождение» не случайно присутствует в названии музыкального смотра – фестиваль обретает второе дыхание после десятилетнего творческого «простоя», он возвращается к своим истокам и к своим поклонникам. Ещё одним девизом августовской встречи рокеров станет словосочетание: «Самое душевное событие этого лета». Организаторы объясняют свой выбор тем, что на многочисленных площадках «Уральского рубежа» найдётся место любым направлениям качественной музыки: от хард-рока до классики, от туристической песни до джазовых импровизаций.

Помимо творческих выступлений, гости смогут понаблюдать (а может, и принять участие) за спортивными турнирами: по волейболу и стрельбе из лука. Все три дня в непосредственной близости от музыкальных площадок будут работать пункты питания, рестораны, барбекю-зона, детский городок, пляж и бассейн.

Фестиваль пройдёт на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» близ города автомобилестроителей Миасса, чьи грузовики «Урал» хорошо зарекомендовали себя в ходе проведения СВО.