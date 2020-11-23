Росздравнадзор начал внеплановую проверку минздрава по нашумевшему письму о работе скорой

Территориальное управление Росздравнадзора по Челябинской области проводит выездную внеплановую проверку по организации работы скорой и неотложной медицинской помощи в регионе. В частности, будет проверена законность и обоснованность распоряжения минздрава о запрете выезда скорой на неугрожающие жизни вызовы.

Напомним, в период резкого увеличения времени ожидания скорой, в октябре 2020 года, минздрав подготовил распоряжение об изменении в правилах работы скорой (о запрете на выезд по вызовам, не представляющим угрозу для жизни).

Росздравнадзор 20 октября направил предостережение в адрес минздрава «О недопустимости нарушения обязательных требований».

«С 19 ноября 2020 года в отношении министерства здравоохранения Челябинской области Территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области начата выездная внеплановая проверка по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», - говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.

Ранее областная прокуратура выступила против такого решения минздрава и потребовала вернуть прежний порядок работы скорой.

Как сообщала первый заместитель министра здравоохранения области Виктория Сахарова, министерство уже отозвало письмо свое информационно письмо, предписывающее запрет на выезды по вызовам, не представляющим угрозу для жизни.

В частности, скорой помощи запрещалось выезжать на отравление, тахикардию (учащенный пульс), боль в животе и рвоту, на обморок, на подозрение на короновирусную инфекцию, на боли в грудной клетке, на затрудненное дыхание (при бронхите, пневмонии или по неизвестной причине), а также к тому, кого трясет или кому непонятно почему вдруг стало плохо и к контактным по ковиду. Эти вызова передавались в амбулаторно-поликлиническую службу. В настоящее время этот запрет снят.