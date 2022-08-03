С четвертого августа новый электропоезд повышенной комфортности начнет курсировать на маршруте Челябинск – Миасс

4 августа 2022 года в первый рейс отправится новый комфортный электропоезд ЭП2Д. Состав из 6 вагонов начнет курсировать на маршруте Челябинск – Миасс. Рейс №6015 отправится с пригородного вокзала Челябинска в 10:40 (время местное). Пассажиров первого рейса ждет праздничная программа.

Состав будет курсировать на ряде рейсов направления Челябинск – Миасс. До конца 2022 года ожидается прибытие еще 3 составов электропоезда ЭП2Д. Составы будут курсировать на направлениях Челябинск – Карталы и Челябинск – Миасс – Златоуст.

Оборудованы вагоны нового электропоезда эргономичными сидениями, оснащенными USB-портами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля, электронными информационными табло. В головных вагонах созданы условия для проезда людей с ограниченными возможностями: подъемник для посадки и высадки пассажиров, место для крепления инвалидных колясок. Кроме того, головные вагоны оснащены экологически чистыми туалетными комплексами для маломобильных и других пассажиров, вертикальными креплениями для перевозки велосипедов.

Вагоны соединены с помощью беззазорного сцепного устройства с герметичным межвагонным переходом. Наружные двери – прислонно-сдвижного типа. Система видеонаблюдения позволяет локомотивной бригаде следить за ситуацией в кабинах, салонах, тамбурах, а также снаружи, в том числе на крыше.