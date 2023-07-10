С кем челябинцы предпочитают вступать в брак и что ценят в противоположном поле

В преддверии Дня семьи, любви и верности SuperJob узнал у челябинцев, какими качествами должны обладать настоящие мужчины и женщины и по каким критериям выбирают супругов. В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения из города.

По мнению женщин, в топ-3 характеристик настоящего мужчины входят ответственность (так считают 36% челябинок), честность (33%) и интеллект (21%). Эти же качества в числе наиболее ценных назвали и мужчины.

При выборе супруга для женщин важнее всего доброта (отметили 37%), надежность (32%) и порядочность (25%).

Ум и верность в женщине ценят 25% мужчин, участников опроса. Представительниц прекрасной половины человечества, по мнению мужчин, также должны отличать доброта (26%) и красота (24%).

Женщины солидарны с мужчинами относительно ума и доброты, на третьем же месте у женщин — честность.

А вот красота не вошла даже в топ-5 (только 12% голосов). Хотя, именно внешняя привлекательность, судя по опросу женатых мужчин, для них имела главное значение при выборе спутницы жизни (40%), ум — на втором месте (20%), на третьем — верность (17%).

Хозяйственность как ключевое качество настоящей леди женщины также упоминали значительно реже мужчин (11 и 6% соответственно), зато чаще говорили о мудрости, ответственности и целеустремленности.

Настоящего мужчину женщины чаще наделяли такими характеристиками, как доброта (22% против 13% в ответах самих мужчин), чувство юмора, надежность, верность и щедрость. В ответах мужчин идеальный представитель сильного пола чаще оказывался спокойным (14% против 8% в ответах женщин), сильным и волевым.

Трудолюбие как качество настоящего мужчины назвали 7% женщин и 6% мужчин, важность этого качества у женщин отметили — 4 и 2% соответственно. Примерно такое же число опрошенных ориентировалось на это качество при принятии решения о вступлении в брак.

