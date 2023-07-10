10.07.2023
Сельхозземли в Аргаяшском районе «стараниями» арендаторов превратились в свалку
10.07.2023
Областной суд не разрешил директору челябинского пединститута гулять
10.07.2023
В Челябинской области дисквалифицировано девять арбитражных управляющих
10.07.2023
С кем челябинцы предпочитают вступать в брак и что ценят в противоположном поле
10.07.2023
В Челябинской области состоялось открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом»
10.07.2023
Сотни челябинцев проверили свое здоровье в парке Гагарина
С кем челябинцы предпочитают вступать в брак и что ценят в противоположном поле
05.07.2023
Семья, дружба и спорт: на фестивале в парке Гагарина откроют «Территорию здоровья»
26.11.2019
В Челябинской области увеличивают финансовую поддержку приемных семей и опекунов
15.05.2019
В Челябинске состоится семейный фестиваль
19.02.2019
Челябинцы сентиментальны и умеют любить
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023