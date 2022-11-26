С Кременкулем будет налажено автобусное сообщение

С первого декабря маршрут №213 «Кременкуль – Чичерина» будет переведен на регулируемый тариф. Оплатить проезд можно будет как наличными, так и по безналичному расчету.

Об этом сообщили в администрации Челябинска. Автобус будет ходить каждые 12-25 минут ежедневно.

Расписание:

- первый рейс из Кременкуля — в 6:00 ежедневно;

- первый рейс от Чичерина — в 6:25 ежедневно;

- последний рейс из Кременкуля — в 21:21 ежедневно;

- последний рейс от Чичерина — в 21:45 ежедневно.