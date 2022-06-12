С начала пандемии коронавирус оборвал жизни девяти тысяч южноуральцев

В Челябинской области с начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч южноуральцев. Из них семь тысяч 722 жителя скончалось непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

Накануне умерло двое жителей, заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – четверо).

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 94 жителей региона, что на 0,9% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 95 инфицированных). Среди заболевших семь школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больницы 11 пациентов, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее - 103).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 332 тысячи 892 жителя. Сумели справиться с болезнью 322 тысячи 271 пациент.

По состоянию на 12 июня 2022 года продолжают борьбу с ковидом одна тысяча 679 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 598 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.