С начала пандемии ковидом переболели 311 тысяч южноуральцев, умерло 8,5 тысячи

В Челябинской области с начала пандемии 311 тысяч 68 жителей заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 288 тысяч 541 житель сумели победить коварную болезнь, а более 8,5 тысячи жителей не справились с вирусом (2,7% от общего числа инфицированных).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 602 жителей области, что на 3,7% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее заболело 625 человек).

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 1406 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 1000).

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция COVID-19 оборвала жизни 15 жителей, что меньше аналогичного предыдущего дня (днем ранее умерло 19 человек).

С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти восьми тысяч 543 южноуральца с подтвержденным COVID-19. Из них семь тысяч 265 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 18 марта 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией 13 тысяч 941 человек, что на 6,6% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 14 тысяч 760 жителей).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.